Od prvog signala do danas...

Dijelimo priče, stvaramo uspomene i povezujemo generacije. Istražite sve najvažnije trenutke HRT-a u zadnjih 100 godina.

Cijelo stoljeće priča

Sve je počelo jednim jednostavnim „Halo, halo!“. Sto godina poslije načini kako gledamo i slušamo potpuno su se promijenili, ali HRT je i dalje dio svakodnevice svoje publike.

I ono što ne gledaš

Važno je i ono što ne gledamo ili ne slušamo. Različiti su interesi, potrebe, navike i želje pojedinaca, a uloga HRT-a je stvarati prostor u kojem svatko ima svoje mjesto. Jer se upravo u sadržajima koje katkad preskačemo često krije nešto što je nekomu drugomu važno.

Naši ljudi kroz stoljeće

Detaljnije o našim ljudima

Leksikon Hrvatske radiotelevizije

Pregled povijesti, programa i ljudi koji su oblikovali stoljeće HRT-a.

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