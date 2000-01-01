Dijelimo priče, stvaramo uspomene i povezujemo generacije. Istražite sve najvažnije trenutke HRT-a u zadnjih 100 godina.
Sve je počelo jednim jednostavnim „Halo, halo!“. Sto godina poslije načini kako gledamo i slušamo potpuno su se promijenili, ali HRT je i dalje dio svakodnevice svoje publike.
Važno je i ono što ne gledamo ili ne slušamo. Različiti su interesi, potrebe, navike i želje pojedinaca, a uloga HRT-a je stvarati prostor u kojem svatko ima svoje mjesto. Jer se upravo u sadržajima koje katkad preskačemo često krije nešto što je nekomu drugomu važno.
Pregled povijesti, programa i ljudi koji su oblikovali stoljeće HRT-a.
500+
Članaka
100
Godina povijesti
1000+
Ljudi i programi